Perugia il pacco dal corriere nasconde mezzo chilo di hashish | arrestato 21enne in casa aveva altra droga

A Perugia, un ragazzo di 21 anni è stato arrestato dopo che un pacco consegnato dal corriere conteneva circa mezzo chilo di hashish. Durante una perquisizione domiciliare, sono state trovate anche altre sostanze stupefacenti, tra cui ketamina, per un totale di oltre 20 dosi. L’arrestato è stato portato in caserma e ora si trova a disposizione delle autorità.

Un arresto e un ingente sequestro di sostanze stupefacenti e denaro il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato a Perugia. Un cittadino italiano di 21 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato per detenzione ai fini di spaccio di hashish e ketamina, nell’ambito di un servizio mirato al contrasto dello spaccio di droga. Operazione della Squadra Mobile: la ricostruzione dei fatti Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto durante un servizio di osservazione predisposto dagli agenti della Squadra Mobile di Perugia. Gli operatori hanno notato il giovane, classe 2004, aggirarsi con fare sospetto nei pressi di un corriere espresso. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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