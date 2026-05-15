Cori offensivi contro le forze dell' ordine dopo la partita | sei tifosi identificati grazie alle telecamere
Dopo la partita tra l'Asd Fondi Calcio e I Briganti, si sono verificati cori offensivi rivolti alle forze dell'ordine presenti allo stadio comunale Domenico Purificato il 26 aprile. La polizia ha avviato un’indagine e, grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza, ha identificato sei tifosi, tutti residenti a Fondi. A loro sono state contestate le condotte di aver rivolto insulti e minacce agli agenti durante l’evento sportivo.
E' di sei denunciati, tutti di Fondi, il bilancio di un'attività di indagine della polizia scaturita da fatti che si sono verificati in occasione dell'incontro di calcio Asd Fondi Calcio - I Briganti del 26 aprile, allo stadio comunale Domenico Purificato.Il commissariato ha indagato su alcuni. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
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