Cori offensivi contro le forze dell' ordine dopo la partita | sei tifosi identificati grazie alle telecamere

Dopo la partita tra l'Asd Fondi Calcio e I Briganti, si sono verificati cori offensivi rivolti alle forze dell'ordine presenti allo stadio comunale Domenico Purificato il 26 aprile. La polizia ha avviato un’indagine e, grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza, ha identificato sei tifosi, tutti residenti a Fondi. A loro sono state contestate le condotte di aver rivolto insulti e minacce agli agenti durante l’evento sportivo.

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