I cittadini di pietrasanta sono rimasti sorpresi nel vedere le forze dell’ordine intervenire rapidamente dopo un episodio di furto avvenuto nel centro storico. Dopo aver fatto acquisti al mercato di piazza Statuto, alcuni residenti hanno notato le pattuglie e gli agenti in divisa che si dirigevano verso via Capriglia. La pronta risposta delle forze dell’ordine ha portato all’arresto dei ladri in tempi record.

PIETRASANTA "Oddio, che è successo?" si sono chiesti ieri i cittadini che dopo aver fatto la spesa al mercato in piazza Statuto hanno visto agenti in divisa e pattuglie imboccare via Capriglia. In effetti qualcosa di straordinario è successo: la cattura a tempo record, nel giro di una manciata di ore, della banda di tre malviventi serbi che una settimana fa hanno svaligiato il negozio di borse di lusso "Ama luxury vintage" in via Garibaldi. Un successo fulmineo che ha portato il sindaco Alberto Giovannetti a consegnare un encomio pubblico alle forze dell’ordine che hanno condotto in sinergia l’operazione. La cerimonia, organizzata dal capo...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ladri presi a tempo record. Il "grazie" della città alle forze dell’ordine

Back to the Reich - Attempted annexation of Luxembourg under Adolf Hitler

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