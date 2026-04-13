’Infiltrazioni’ ecco gli antidoti Il grazie alle forze dell’ordine

In alcune aree della Valdelsa, le amministrazioni comunali stanno adottando misure per contrastare le infiltrazioni della malavita nel settore degli appalti pubblici. Il Comune di Poggibonsi, tra le altre iniziative, punta sulla trasparenza, sulla vigilanza costante e sulla collaborazione tra le forze dell’ordine per prevenire e individuare eventuali tentativi di infiltrazione. Le forze dell'ordine sono state ringraziate per il loro intervento e impegno.

Tentativi di infiltrazione della malavita nel sistema degli appalti pubblici: in che modo le amministrazioni comunali della Valdelsa operano per cercare di arginare il fenomeno? Trasparenza, massima attenzione e collaborazione, gli "antidoti" individuati dal Comune di Poggibonsi. Afferma la sindaca Susanna Cenni: "Occorre vigilare e praticare la legalità come metodo di lavoro quotidiano, come strumento di tutela della comunità. Questo significa prima di tutto massima trasparenza in ogni fase delle gare, ma anche formazione del personale e attenzione costante su ogni aspetto, dai subappalti al rispetto dei contratti di lavoro". Un problema che naturalmente non lascia indifferenti.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - ’Infiltrazioni’, ecco gli antidoti. Il grazie alle forze dell’ordine Leggi anche: Antisemitismo, Livia Ottolenghi: «Gli ebrei in Italia vivono bene solo grazie alle forze dell’ordine» David Parenzo fa il pienone in Biblioteca: “Presento il libro grazie alle forze dell’ordine”Siena, 1 febbraio 2026 – Porte chiuse per raggiunta capienza, presenza delle forze dell’ordine e un clima teso ma partecipato.