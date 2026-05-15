A Taranto, due persone sono state arrestate dopo aver preso di mira un supermercato con una rapina aggravata. Durante il tentativo di furto, hanno aggredito il responsabile del negozio, ferendolo con un coltello. Dopo aver portato a termine il colpo, sono fuggite e sono state catturate poco dopo dalle forze dell’ordine. Le autorità hanno confermato l’arresto delle due persone e il sequestro di alcuni oggetti utilizzati durante l’azione. La vicenda si è conclusa con l’arresto dei responsabili.

Due persone sono state arrestate per rapina aggravata, resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale dopo un episodio avvenuto in un supermercato del centro cittadino. Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, un uomo di 34 anni e una donna di 27 anni sono stati fermati dalle forze dell’ordine a seguito di una violenta aggressione ai danni del responsabile del grande magazzino, avvenuta durante un tentativo di furto. La segnalazione e l’intervento della Polizia Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato quando il personale della Squadra Volante è stato chiamato a intervenire in un supermercato situato nel centro cittadino di Taranto. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Coppia rapina un supermercato a Taranto e accoltella il responsabile, arrestata dopo una breve fuga

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