Coppa Europa Boulder 2025 seconda tappa a Liptovský Mikuláš | 7 azzurri in gara il 16 e 17 maggio in Slovacchia

La seconda tappa della Coppa Europa Boulder 2025 si svolgerà a Liptovský Mikuláš, in Slovacchia, il 16 e 17 maggio. Saranno in gara 98 atleti provenienti da vari paesi, tra cui sette italiani. Durante la competizione, gli atleti italiani dovranno confrontarsi con le forze di Avezou e della squadra israeliana, che si sono dimostrate molto competitive nelle tappe precedenti. La manifestazione si svolge su due giorni, con le qualificazioni e le finali previste nel fine settimana.

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Sabato 16 e domenica 17 maggio la seconda prova del circuito europeo: 98 atleti in gara, con gli italiani chiamati a fronteggiare il dominio di Avezou e la potente squadra israeliana. Diretta sul canale YouTube di World Climbing Europe. Tornano i blocchi, torna la sfida europea. Dopo il debutto stagionale di Kaunas, in Lituania, la Coppa Europa Boulder fa tappa a Liptovský Mikuláš, in Slovacchia, per la seconda prova del circuito: appuntamento sabato 16 e domenica 17 maggio con 7 azzurri pronti a misurarsi con i migliori specialisti del continente. La diretta sarà disponibile sul canale YouTube di World Climbing Europe. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Arrampicata, Coppa Europa Boulder Giovanile a Graz: 17 azzurri in parete dalla qualifica alle finaliAlla Bloc House di Graz (Austria) la seconda tappa della stagione con 314 atleti da tutta Europa. Arrampicata, Coppa Europa Boulder: dieci azzurri al via in LituaniaA Kaunas debutta il circuito continentale 2026: nel weekend del 25-26 aprile l’Italia schiera cinque uomini e cinque donne. Arrampicata, Coppa Europa Boulder Giovanile a Graz: 17 azzurri in parete dalla qualifica alle finaliAlla Bloc House di Graz (Austria) la seconda tappa della stagione con 314 atleti da tutta Europa. Oggi le qualifiche, domani le finali: Bagnoli, Tranquilli, Fra ... sportface.it