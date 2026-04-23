Arrampicata Coppa Europa Boulder | dieci azzurri al via in Lituania

In occasione della Coppa Europa Boulder, che si svolge a Kaunas in Lituania, dieci atleti italiani partecipano alla competizione. Il circuito continentale 2026 debutta questa stagione e si svolgerà nel weekend del 25-26 aprile. L’Italia schiera cinque uomini e cinque donne, pronti a confrontarsi con gli altri atleti europei nella gara di arrampicata.

A Kaunas debutta il circuito continentale 2026: nel weekend del 25-26 aprile l’Italia schiera cinque uomini e cinque donne. Prende il via dalla Lituania la stagione continentale dell’arrampicata sportiva sui blocchi. La prima tappa della Coppa Europa Boulder 2026 si disputa sabato 25 e domenica 26 aprile alla Boulder House Climbing Gym di Kaunas. Saranno 176 gli atleti in gara, provenienti da 27 Paesi, pronti a contendersi i primi punti della classifica generale. Un appuntamento che segna anche l’ingresso di nuovi talenti, mentre diversi protagonisti della scorsa stagione si spostano nel circuito di Coppa del Mondo. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv.🔗 Leggi su Sportface.it

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