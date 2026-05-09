Arrampicata Coppa Europa Boulder Giovanile a Graz | 17 azzurri in parete dalla qualifica alle finali

A Graz si svolge la seconda tappa della Coppa Europa Boulder Giovanile presso la Bloc House, con la presenza di 314 atleti provenienti da tutta Europa. Oggi si sono disputate le qualifiche, mentre domani si svolgeranno le finali. Tra gli atleti più attesi ci sono alcuni rappresentanti italiani, tra cui Bagnoli, Tranquilli, Franzoni e Gradaschi. La competizione si svolge nell’arco di due giorni e coinvolge giovani arrampicatori in diverse categorie.

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Alla Bloc House di Graz (Austria) la seconda tappa della stagione con 314 atleti da tutta Europa. Oggi le qualifiche, domani le finali: Bagnoli, Tranquilli, Franzoni e Gradaschi tra i più attesi. La Coppa Europa Boulder Giovanile torna protagonista con la sua seconda tappa, in scena dall’8 al 10 maggio alla Bloc House di Graz, in Austria. Dopo l’esordio stagionale a Soure, in Portogallo, sono 17 gli azzurri pronti a misurarsi sui blocchi ideati dai tracciatori internazionali, in mezzo a un campo gara composto da 314 atleti provenienti da ogni angolo del continente. Oggi si disputano le qualifiche, domenica le finali. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv.🔗 Leggi su Sportface.it ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Arrampicata, 18 azzurri al via nella Coppa Europa Boulder Giovanile in PortogalloA Soure prima tappa della European Youth Series 2026: debutto internazionale per la Nazionale italiana giovanile. Arrampicata, 2ª tappa Coppa Italia Giovanile Boulder U15-U17 a Piamborno: qualifiche sabato, finali domenicaIl circuito giovanile di boulder fa tappa alla palestra Manopiede di Piamborno (BS) il 28 e 29 marzo. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Arrampicata, buon avvio con due azzurri in finale nella Coppa Europa Boulder; A Graz 17 azzurri pronti a dare il cento per cento nella seconda tappa di Coppa Europa Boulder giovanile; Bresolin – Soure 1; Sinner ‘incorona’ Jodar a Madrid: Che giocatore incredibile. Debutta in Lituania la Coppa Europa Boulder 2026Dopo tanta preparazione e tanta attesa prende il via questo weekend la sfida continentale sui blocchi, basata sul complesso equilibrio fra tecnica, esplosività, capacità di lettura e interpretazione d ... planetmountain.com Arrampicata, Coppa Europa Boulder: Avezou vince a Kaunas, azzurri in finaleOttima prova dell’Italia nella prima tappa: Bagnoli 6°, Salvatore 7°. Sacripanti protagonista in qualifica ma fuori dalla finale. Prima tappa europea ad alto li ... sportface.it Cosa dovrei prendere, il set di adesivi o il set di carte adrenalyn per la Coppa del Mondo Questo lo prenderò davvero per mio figlio piccolo, visto che sarà la sua prima Coppa del Mondo e la prima volta che vedo la mia Scozia ai mondiali reddit