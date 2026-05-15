Coppa del Mondo di Pentathlon Pazardzhik | Italia fuori dalle finali femminili

Nella tappa in Bulgaria della Coppa del Mondo di pentathlon moderno, nessuna atleta italiana è riuscita a qualificarsi per le finali femminili. La competizione si è conclusa con un risultato negativo per le rappresentanti del paese, che non sono state in grado di superare le qualifiche. La fase finale, prevista in questa tappa, si svolgerà senza partecipazione italiana. La situazione si inserisce in un momento difficile per la squadra nazionale, che non ha ottenuto successi recenti in questa disciplina.

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Continua il momento negativo per l’Italia nella Coppa del Mondo 2026 di pentathlon moderno: nessuna azzurra riesce a raggiungere la finale nella tappa in Bulgaria. Nelle semifinali femminili di Pazardzhik escono di scena le due atlete italiane che hanno superato le qualificazioni. Nella Semifinale A, Annachiara Allara si classifica in sedicesima posizione e manca l’accesso all’atto conclusivo della competizione. L’azzurra inizia la gara in salita, chiudendo all’ultimo posto nella prova di scherma con 196 punti. Successivamente, Allara reagisce e risale la classifica generale grazie a due ottime prestazioni parziali. Allara trova la terza posizione nella gara a ostacoli, conquistando 362 punti, e la quinta piazza nel nuoto, dove aggiunge 282 punti al suo totale. 🔗 Leggi su Sportface.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Pentathlon, a Pazardzhik azzurre tutte fuori dalla finale nella tappa di Coppa del MondoContinua il momento negativo dell’Italia nella Coppa del Mondo 2026 di pentathlon moderno: come accaduto già nella prima tappa, anche nel secondo... Pentathlon, Italia a Pazardzhik in cerca di riscatto in Coppa del MondoL’Italia vola a Pazardzhik, in Bulgaria, sede della seconda tappa della Coppa del Mondo 2026 di pentathlon moderno, in programma da mercoledì 13 a... Saelemaekers e De Winter convocati per la squadra del Belgio per la Coppa del Mondo 2026 reddit SCI DI FONDO / Coppa del mondo 26/27: Italia presente con Fiemme e Dobbiaco x.com Pentathlon, a Pazardzhik azzurre tutte fuori dalla finale nella tappa di Coppa del MondoContinua il momento negativo dell'Italia nella Coppa del Mondo 2026 di pentathlon moderno: come accaduto già nella prima tappa, anche nel secondo ... oasport.it Canoa velocità: Casadei e Di Liberto in finale A nel C1 1000 e nel K1 200 in Coppa del Mondo a BrandeburgoLa sessione pomeridiana della prima giornata della seconda tappa di Coppa del Mondo di canoa velocità e paracanoa, competizione che si svolgerà a ... oasport.it