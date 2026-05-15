Coppa del Mondo azzurri subito protagonisti a Brandeburgo | quattro finali A conquistate

La seconda tappa della Coppa del Mondo di canoa velocità e paravana si sta svolgendo a Brandeburgo, in Germania, e si estenderà fino a domenica 17 maggio. La competizione ha visto subito protagonisti gli atleti italiani, che hanno conquistato quattro finali A nelle prime giornate di gare. Le prove si svolgono sul fiume locale, con numerosi partecipanti da diverse nazioni, e sono già stati registrati risultati significativi per le squadre azzurre.

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