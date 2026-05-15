Coppa del Mondo azzurri subito protagonisti a Brandeburgo | quattro finali A conquistate

Da sportface.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La seconda tappa della Coppa del Mondo di canoa velocità e paravana si sta svolgendo a Brandeburgo, in Germania, e si estenderà fino a domenica 17 maggio. La competizione ha visto subito protagonisti gli atleti italiani, che hanno conquistato quattro finali A nelle prime giornate di gare. Le prove si svolgono sul fiume locale, con numerosi partecipanti da diverse nazioni, e sono già stati registrati risultati significativi per le squadre azzurre.

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Parte con segnali importanti la seconda tappa di Coppa del Mondo di canoa velocità e paravano, in corsa a Brandeburgo, in Germania, fino a domenica 17 maggio. Nella lunga giornata di batterie e semifinali, l’Italia conquista quattro finali A e conferma la buona competitività già mostrata nella tappa inaugurale di Szeged. La prima grande soddisfazione arriva dal C1 1000 maschile, dove Gabriele Casadei domina la propria semifinale in 4’10"62, conquistando con autorità l’accesso alla finale A. Stesso traguardo per Lucrezia Zironi nel K1 1000 femminile, seconda in semifinale con il tempo di 4’23"51. Bene anche Agata Fantini, quarta nella stessa prova e qualificata alla finale B. 🔗 Leggi su Sportface.it

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