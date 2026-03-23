Sci alpino finali di Coppa del mondo ad Hafjell | gli azzurri in gara tra gigante e slalom

Da sportface.it 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il dominio di Kvitfjell con quattro vittorie su quattro e le sfere di cristallo per Pirovano e Goggia, l’Italia si sposta in Norvegia per le ultime gare stagionali. Otto atleti impegnati tra martedì e mercoledì Si chiude ad Hafjell, in Norvegia, la stagione di Coppa del mondo di sci alpino. Dopo il weekend memorabile di Kvitfjell, dove l’Italia ha fatto incetta di vittorie — quattro su quattro tra uomini e donne — e ha conquistato le sfere di cristallo in discesa libera e supergigante femminile rispettivamente con Laura Pirovano e Sofia Goggia, oltre al terzo posto di Dominik Paris in discesa maschile, le finali si trasferiscono sulla pista norvegese per gli ultimi atti stagionali dedicati alle discipline tecniche. 🔗 Leggi su Sportface.it

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