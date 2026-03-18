Sci Alpino in programma le finali della Coppa del Mondo Maschile e Femminile | 19 Azzurri convocati

Le finali della Coppa del Mondo di Sci Alpino si terranno a breve, coinvolgendo le squadre maschile e femminile. Sono state ufficializzate le convocazioni degli atleti italiani, con un totale di 19 atleti selezionati. Le competizioni si svolgeranno in diverse discipline, tra gigante, slalom e superG, con la partecipazione degli sciatori italiani in queste prove decisive.

Sono state delineate le liste degli atleti tricolori che parteciperanno alle finali della Coppa del Mondo di Sci Alpino, sia maschile che femminile. Le gare di Courchevel (Francia) ed Åre (Svezia) sono state impegnative e importanti per gli Azzurri che, in qualifica, puntano a risultati di stagione. Sono 19 i convocati italiani che, nel prossimo fine settimana (dal 19 al 25 marzo) parteciperanno alle competizioni in Norvegia tra Kvitfjell (discesa e super-G) e Hafjell (gigante e slalom). Ci saranno i primi 25 delle classifiche di specialità. I convocati e il programma – Fonte agc-coni.it (da coni.it). Gli azzurri che si sono guadagnati il diritto a partecipare sono complessivamente 19 (nove uomini e 10 donne), frutto di otto vittorie sul massimo circuito internazionale e ben 20 podi complessivi. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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