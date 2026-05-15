Coppa del Mondo 2026 | la squadra francese chiamata Les Bleus cerca di riconquistare la corona

La squadra francese, nota come Les Bleus, si prepara per la Coppa del Mondo 2026 con l’obiettivo di riconquistare il titolo. La competizione si terrà in diverse nazioni e attirerà squadre da tutto il mondo. Le qualificazioni sono ancora in corso e i giocatori si allenano intensamente per la fase finale. La squadra francese punta a migliorare le prestazioni della precedente edizione, in cui ha raggiunto le fasi finali. La competizione rappresenta un appuntamento importante per tutto il movimento calcistico internazionale.

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2026-05-14 21:53:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: L’allenatore della Francia Didier Deschamps ha nominato la sua squadra per la Coppa del Mondo in vista del torneo del mese prossimo mentre i Bleus cercano di riconquistare la corona dall’Argentina. La nazione europea è arrivata vicino a difendere il titolo in Qatar quattro anni fa, ma è stata superata da Lionel Messi e soci in finale. E la loro squadra sembra più forte che mai in vista dell’estate e vanta uno degli attacchi più forti del calcio. Kylian Mbappe sarà presente nonostante la fine fratturata della sua stagione al Real Madrid, mentre il vincitore del Pallone d’Oro Ousmane Dembele giocherà un ruolo da protagonista, insieme al compagno di squadra del Paris Saint-Germain Desire Doue. 🔗 Leggi su Justcalcio.com ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video CAMAVINGA FUERA DEL MUNDIAL #futbol #mundial2026 #camavinga #francia #convocatoria #realmadridcf Sullo stesso argomento Leggi anche: La doppia doppietta assicura una facile vittoria ai Les Bleus Les Grands Buffets di Narbona: il più grande all you can eat del mondo dove l’abbondanza incontra la grande cucina franceseC’è un posto nel sud della Francia dove si formano liste d’attesa di mesi, dove quasi un milione di richieste di prenotazione arrivano ogni anno e... Il conto alla rovescia verso la Coppa del Mondo 2026 è già iniziato e il Messico è pronto ad accogliere il mondo! La nostra storia, i nostri sapori, le nostre tradizioni e la passione che si vive in ogni stadio renderanno questo Mondiale una celebrazione indiment x.com Future si esibirà alla cerimonia di apertura della Coppa del Mondo 2026 per la partita di apertura degli Stati Uniti reddit Canoa velocità, il K4 500 maschile vince la batteria in Coppa del Mondo. Anche Tacchini e Casadei sugli scudi a BrandeburgoLa sessione mattutina della prima giornata di gare della tappa di Coppa del Mondo 2026 di canoa velocità e paracanoa, scattata a Brandeburgo, in Germania, ... oasport.it Calendario Coppa del Mondo sci alpino 2026-2027: la bozza delle località e le gare che ospiterà l’ItaliaIn occasione del 'Fis Commitee Spring Meeting' andato in scena nei giorni scorsi a Portorose (in Slovenia) è stata definita la bozza di calendario della ... oasport.it