Les Grands Buffets di Narbona | il più grande all you can eat del mondo dove l’abbondanza incontra la grande cucina francese

Les Grands Buffets di Narbona è considerato il più grande ristorante all you can eat al mondo, attirando ogni anno quasi un milione di richieste di prenotazione e creando lunghe liste d’attesa di mesi. Qui, l’abbondanza si combina con la cucina francese tradizionale, proponendo un’esperienza gastronomica unica nel suo genere che ha rivoluzionato il concetto di buffet.

C’è un posto nel sud della Francia dove si formano liste d’attesa di mesi, dove quasi un milione di richieste di prenotazione arrivano ogni anno e dove il concetto di “buffet” viene stravolto in modo così radicale da sembrare quasi un atto di ribellione gastronomica. Quel posto è Les Grands Buffets, a Narbona, regione dell’Occitanie, e chiunque lo visiti almeno una volta capisce subito perché Michel Guérard, uno dei padri della nouvelle cuisine francese, lo abbia definito “il più grande teatro culinario del mondo”. Tutto comincia con una cascata di aragoste. Sette livelli sovrapposti, una fontana monumentale di crostacei che domina la sala come un’installazione d’arte contemporanea, e che in realtà è il biglietto da visita più eloquente di un luogo dove l’abbondanza non è sinonimo di sciatteria, ma di grandiosità studiata, quasi teatrale. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

Cambriolage aux Grands Buffets de Narbonne : plusieurs dizaines de milliers d'euros d'argenterie volés dans la nuitLe célèbre restaurant Les Grands Buffets de Narbonne a subi un cambriolage, les voleurs emportant des pièces d'argenterie. Le préjudice s'élève à plusieurs dizaines de milliers d'euros. L'enquête est ... centrepresseaveyron.fr

Un préjudice de plusieurs dizaines de milliers d’euros, les Grands Buffets de Narbonne ont été cambriolés dans la nuitDans la nuit du 27 au 28 février 2026, le célèbre restaurant les Grands Buffets a été cambriolé. Un préjudice de plusieurs dizaines de milliers d’euros est en cours d’évaluation. lindependant.fr