Il delfino Mimmo nella laguna di Venezia sta bene Gli esperti | Vanno monitorati gli uomini non lui

Uno studio a cura del team di biologi marini e veterinari che seguono il delfino Mimmo nella laguna di Venezia spiega che i rischi per l'animale sono solo quelli legati alle attività antropiche e alla troppa curiosità rispetto alla presenza dell'animale che è invece del tutto in linea con le abitudini della specie. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Una foca monaca nella laguna di Venezia dove già nuota il delfino Mimmo: il video dell’avvistamentoNella suggestiva cornice della laguna di Venezia, un nuovo avvistamento di mammiferi marini sorprende gli amanti della natura.

Il delfino Mimmo è tornato nella laguna di Venezia. #lapresse

A Venezia il vero pericolo per il delfino solitario Mimmo è l'uomoUno studio ha monitorato da giugno 2025 ad oggi gli spostamenti del tursiope. Per proteggerlo, secondo i ricercatori, bisognerebbe rispettare le regole e ... repubblica.it

Ad alcuni mesi dalla comparsa del delfino "Mimmo", avvistato nel bacino di San Marco a Venezia, nasce un progetto di monitoraggio che ha l'obiettivo di osservare, comprendere e proteggere una presenza ormai familiare nelle acque del centro storico. #ANS - facebook.com facebook