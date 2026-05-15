Convegno di estrema destra sulla remigrazione a Milano la ribellione | No a teorie razziste

Da milanotoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata di domenica 17 maggio era previsto a Milano un convegno organizzato da due gruppi di estrema destra, con l’obiettivo di presentare una proposta di legge di iniziativa popolare sulla remigrazione. L’evento avrebbe dovuto tenersi all’hotel dei Cavalieri in piazza Missori, ma al momento l’albergo ha smentito la presenza di incontri di questo tipo. La manifestazione ha suscitato diverse reazioni, tra cui una dichiarazione di protesta da parte di un gruppo di cittadini che si opponeva alle teorie ritenute razziste.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

No al convegno per presentare una proposta di legge di iniziativa popolare sulla remigrazione, annunciato per domenica 17 maggio da Casa Pound e Rete dei Patrioti all'Hotel dei Cavalieri di piazza Missori a Milano (ma l'hotel al momento smentisce che siano in programma incontri del genere). Il. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

L'hotel Rex revoca la disponibilità per il convegno sulla remigrazion organizzata da CASAPOUND

Video L'hotel Rex revoca la disponibilità per il convegno sulla remigrazion organizzata da CASAPOUND

Sullo stesso argomento

Dai “bangla tour” ai pestaggi di Termini: il ritorno delle aggressioni razziste dell’estrema destra a RomaLe aggressioni denunciate vicino a Termini riportano ai pestaggi neofascisti dei primi anni Duemila: ronde, violenze e “bangla tour” contro migranti.

Dopo le sconfitte della destra, Salvini si vergogna di dire che la manifestazione a Milano è per la remigrazioneDopo la sconfitta di Viktor Orbán in Ungheria, quella al referendum per il centrodestra e il conseguente calo dei consensi; Matteo Salvini ha deciso...

convegno di convegno di estrema destraConvegno di estrema destra sulla remigrazione a Milano, la ribellione: No a teorie razzisteL'incontro annunciato all'hotel dei Cavalieri che però smentisce. Casa Pound, Rete dei Patrioti e altre sigle promuovono una proposta di legge sulla remigrazione ... milanotoday.it

Convegno estrema destra alla Camera, Bonelli: Oltraggio dare la casa di Matteotti e Pertini ai nazifascisti(LaPresse) - Rivolgo un appello formale alla Presidenza della Camera affinché intervenga immediatamente e revochi la concessione della sala stampa di Montecitorio a gruppi che si richiamano ... video.corriere.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web