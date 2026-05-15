Convegno di estrema destra sulla remigrazione a Milano la ribellione | No a teorie razziste

Nella giornata di domenica 17 maggio era previsto a Milano un convegno organizzato da due gruppi di estrema destra, con l’obiettivo di presentare una proposta di legge di iniziativa popolare sulla remigrazione. L’evento avrebbe dovuto tenersi all’hotel dei Cavalieri in piazza Missori, ma al momento l’albergo ha smentito la presenza di incontri di questo tipo. La manifestazione ha suscitato diverse reazioni, tra cui una dichiarazione di protesta da parte di un gruppo di cittadini che si opponeva alle teorie ritenute razziste.

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