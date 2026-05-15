Convegno di estrema destra sulla remigrazione a Milano la ribellione | No a teorie razziste
Nella giornata di domenica 17 maggio era previsto a Milano un convegno organizzato da due gruppi di estrema destra, con l’obiettivo di presentare una proposta di legge di iniziativa popolare sulla remigrazione. L’evento avrebbe dovuto tenersi all’hotel dei Cavalieri in piazza Missori, ma al momento l’albergo ha smentito la presenza di incontri di questo tipo. La manifestazione ha suscitato diverse reazioni, tra cui una dichiarazione di protesta da parte di un gruppo di cittadini che si opponeva alle teorie ritenute razziste.
No al convegno per presentare una proposta di legge di iniziativa popolare sulla remigrazione, annunciato per domenica 17 maggio da Casa Pound e Rete dei Patrioti all'Hotel dei Cavalieri di piazza Missori a Milano (ma l'hotel al momento smentisce che siano in programma incontri del genere). Il. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
L'hotel Rex revoca la disponibilità per il convegno sulla remigrazion organizzata da CASAPOUND
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