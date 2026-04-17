Dopo le sconfitte della destra Salvini si vergogna di dire che la manifestazione a Milano è per la remigrazione

Dopo le recenti sconfitte del centrodestra in Ungheria e al referendum in Italia, il leader della Lega ha dichiarato che l’evento previsto domani a Milano non sarà più dedicato alla remigrazione, ma si trasformerà in una manifestazione di supporto al centrodestra. Questa decisione arriva in un momento di calo di consensi e di risultati elettorali sfavorevoli per i partiti di questa coalizione.

Dopo la sconfitta di Viktor Orbán in Ungheria, quella al referendum per il centrodestra e il conseguente calo dei consensi; Matteo Salvini ha deciso che il Remigration Summit di domani, in realtà non è più il Remigration Summit, ma una grande manifestazione del centrodestra. E che l'idea della Remigrazione è un'invenzione del centrosinistra e loro non ne hanno mai parlato. Eppure, prima di dirlo, hanno aspettato diversi giorni. Basti pensare che la notizia della partecipazione al Remigration summit di Attilio Fontana è del 17 marzo e, in quel caso, nessuno è corso ai ripari per smentirla.🔗 Leggi su Fanpage.it

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