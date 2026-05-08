Dai bangla tour ai pestaggi di Termini | il ritorno delle aggressioni razziste dell’estrema destra a Roma

A Roma, nelle vicinanze della stazione di Termini, sono state segnalate recenti aggressioni che ricordano i pestaggi neofascisti degli anni Duemila. Le denunce parlano di ronde, violenze e di un episodio noto come “bangla tour” rivolto a persone migranti. Questi episodi fanno riaffiorare situazioni di tensione tra gruppi estremisti e cittadini stranieri, con modalità che richiamano eventi passati legati alla presenza di gruppi di estrema destra.

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