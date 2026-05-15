Contursi a lutto non ce l' ha fatta il piccolo Gerard | rinviati tutti gli eventi

Contursi piange la scomparsa di Gerard, il bambino che aveva lottato contro una grave malattia. Dopo un periodo di battaglie e speranze, il suo cuore si è fermato. La comunità locale, che si era unita in una campagna di solidarietà, ora piange la perdita del piccolo. In segno di lutto, sono stati rinviati tutti gli eventi programmati nella zona. La notizia ha suscitato grande dolore tra i residenti e le persone che avevano seguito la vicenda.

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Non ce l'ha fatta, il piccolo Gerard, splendido guerriero che ha combattuto contro un brutto male e per il quale si era già mobilitata in una gara di solidarietà anche la comunità di Contursi Terme, dove il bimbo risiedeva con la sua famiglia. "Un piccolo angelo ci ha lasciati troppo presto. -. 🔗 Leggi su Salernotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Luzzara in lutto, non ce l'ha fatta il piccolo ZeeshanLuzzara (Reggio Emilia), 21 aprile 2026 - E’ forte nella comunità pakistana della Bassa, e nella comunità di Luzzara in generale, il lutto per la... Non ce l’ha fatta Mathias Tonti: il piccolo sciatore muore dopo 4 giorni, donati gli organiLa tragedia dopo quattro giorni di lotta Non ce l’ha fatta Mathias Tonti, il ragazzo di 12 anni di Cesena rimasto gravemente ferito in un incidente... Gerard, 4 anni, ieri ha spento i suoi occhi ed il suo sorriso: lutto a Contursi TermeGerard aveva 4 anni e la sua storia ha mosso le coscienze di tantissimi, a Contursi Terme. Alcuni mesi fa la scoperta di una grave forma tumorale, che hanno provato ad arginare al Pausillipon ... ilmattino.it Gerard morto a Contursi Terme, il dolore per il bambino strappato alla vita da una grave malattia: lutto cittadino nel giorno dei funeraliA Contursi Terme il silenzio pesa più delle parole. La comunità si è stretta attorno al ricordo del piccolo Gerard, il bambino che per mesi aveva commosso il paese con la sua battaglia contro una ... alphabetcity.it