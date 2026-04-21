Luzzara in lutto non ce l' ha fatta il piccolo Zeeshan

Luzzara piange la perdita di Zeeshan, un bambino molto amato dalla comunità locale. La notizia ha suscitato grande dolore tra i residenti, che hanno espresso vicinanza alla famiglia coinvolta. La tragedia si è verificata nel cuore della cittadina, lasciando un vuoto tra amici e conoscenti. La comunità si è riunita per ricordare il bambino e condividere il dolore di questa perdita improvvisa.

Luzzara (Reggio Emilia), 21 aprile 2026 - E’ forte nella comunità pakistana della Bassa, e nella comunità di Luzzara in generale, il lutto per la scomparsa del piccolo Zeeshan Mohammad Adrees, vinto dalle complicazioni di un malore improvviso che lo ha colpito la sera del 14 aprile scorso nella sua abitazione, in centro paese a Luzzara. Immediati i soccorsi con l’arrivo di ambulanza, automedica, perfino l’elisoccorso di Brescia per portare il piccolo, di appena tre anni di età, in un reparto di terapia intensiva specialistica all’ospedale di Bergamo. Ma dopo una settimana ci si è dovuti arrendere. La notizia si è diffusa a Luzzara, destando vasto cordoglio.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Luzzara in lutto, non ce l'ha fatta il piccolo Zeeshan Notizie correlate Monaldi, il piccolo Domenico non ce l’ha fattaL’epilogo si sapeva già, eppure la speranza continuava ad esserci, purtroppo il secondo trapianto a Domenico non è stato fatto perché non avrebbe... Leggi anche: Bimbo trapiantato, il piccolo Domenico non ce l'ha fatta