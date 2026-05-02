Secondo gli ultimi sondaggi sulle Politiche del 2027, il campo largo ottiene il 45,6% dei consensi, superando di un punto il centrodestra al 44,6%. La rilevazione indica che le forze politiche di maggiore rappresentanza si trovano a poca distanza, con alcuni personaggi chiave come Vannacci e Calenda che vengono indicati come possibili elementi decisivi nel risultato finale. La situazione rimane molto aperta, con i dati ancora in evoluzione.

Politiche 2027, il campo largo con 45.6% passa in vantaggio di un punto sul centrodestra, 44.6%. Allunga e sorpassa la coalizione centrosinistra con Pd, leader Schlein, M5S, Conte, Avs con Bonelli Fratoianni, Italia Viva di Renzi, e +Europa col segretario Magi rispetto al centrodestra guidato dalla premier Meloni, leader FdI, con Tajani, Forza Italia, Salvini, Lega, e Noi Moderati con Lupi. Con il generale eurodeputato Vannacci, 3.4% col suo Futuro Nazionale, e Calenda, 3.1%, con Azione, partito da lui fondato, che, in un eventuale testa a testa tra le due coalizioni, potrebbero rivelarsi decisivi in un’eventuale alleanza. E dunque pesantissimi.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Sondaggi Politiche 2027, campo largo in vantaggio. Vannacci e Calenda decisivi?

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