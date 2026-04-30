Taglia gli alberi per fare l’orto | scatta la maxi multa da 28mila euro e una denuncia

Un uomo è stato multato con una sanzione di 28.000 euro e denunciato dopo aver abbattuto alcuni alberi sul proprio terreno per creare un orto. L’intervento è stato segnalato alle autorità, che hanno avviato le procedure legali. La decisione arriva dopo che è stato accertato che il taglio degli alberi non era autorizzato e aveva violato le norme vigenti sulla tutela ambientale.

Una denuncia e una maxi multa di 28mila euro, tutto per aver tagliato gli alberi sul suo terreno per fare l’orto. È successo a Villa Cortese (hinterland Nord-Ovest di Milano), protagonista del fatto, suo malgrado, un uomo di 40 anni che è stato “pizzicato” dai carabinieri del nucleo forestale di.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Per il venditore abusivo di mimose scatta il Daspo urbano una maxi multa da 5mila euroL'uomo è stato sorpreso dalla Municipale durante i controlli mirati al contrasto dell’abusivismo commerciale, sequestrati 55 mazzi Nell’ambito dei... Allerta social: lo fanno in molti da sempre, ora scatta la maxi multa da migliaia di euroSui social network, milioni di utenti scrivono ogni giorno senza filtri e spesso senza riflettere sulle conseguenze, la gestione dei contenuti... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Capitozzature, la strage silenziosa degli alberi di città; Nelle vecchie cartoline delle nostre montagne, la linea dove finiscono gli alberi era molto più in basso. Il bosco ha iniziato ad arrampicarsi: quali piante sopravviveranno?; Viaggio nella magia silvestre per le elementari della CNI; Un ponte di corda sospeso tra gli alberi: così si aiutano i rarissimi oranghi ad attraversare una strada a Sumatra. Taglia gli alberi per fare l’orto: scatta la maxi multa da 28mila euro (e una denuncia)È successo a Villa Cortese (hinterland nord-ovest di Milano), nei guai un uomo di 40 anni che è stato anche denunciato ... milanotoday.it Gli alberi di viale Nino Bixio non verranno tagliati(o.a.) La settimana scorsa s’era diffusa tra gli abitanti di Borgo Trento la notizia secondo la quale il Comune avrebbe il programma di tagliare gli alberi di viale Nino Bixio per far posto ad una pis ... giornaleadige.it Il commissario prefettizio Giuliana Perrotta taglia il nastro della Dogana, riconsegnata alla citta' alla presenza dei tre candidati e di quello che sarà il futuro o la futura sindaco/a: spero che chi vincerà continui la valorizzazione di questo monumento, che apparti - facebook.com facebook Le orme nella neve. Il vento che taglia Qualcuno ha già percorso questa strada…. Ora è arrivato il tuo turno. Breeze of Glory sta per tornare. x.com