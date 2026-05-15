Controlli identificate più di 100 persone | 50 multe e 5 sequestri di hashish e marijuana

Da monzatoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il fine settimana, le forze dell’ordine di Seveso hanno effettuato controlli lungo le strade del centro, concentrandosi sulle aree collegate alla fiera della Calendimaggio e al Luna Park, aperto dal 1 maggio. Sono state identificate oltre 100 persone, con 50 sanzioni amministrative elevate e cinque sequestri di sostanze stupefacenti, tra hashish e marijuana. Le operazioni miravano a garantire la sicurezza pubblica durante le manifestazioni e l’afflusso di visitatori nelle zone interessate.

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Nuova serie di controlli da parte della polizia locale di Seveso in occasione della fiera della Calendimaggio e del vicino Luna Park entrato in funzione dal 1 maggio scorso e in funzione anche nel fine settimana del 16 e 17 maggio.In questi primi quindici giorni del mese, gli agenti della locale. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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