Notte di controlli a Nogara | multe persone identificate e irregolarità in due locali

Nella notte del 25 aprile, i carabinieri della compagnia di Villafranca e della stazione locale hanno effettuato una serie di controlli a Nogara, concentrandosi sulla sicurezza del territorio. Durante l'operazione sono state identificate diverse persone e sono state riscontrate irregolarità in due locali. Sono state multate alcune persone e sono stati effettuati controlli per verificare eventuali violazioni delle norme.

È stato svolto nella notte del 25 aprile a Nogara, un capillare servizio di controllo del territorio dei carabinieri della compagnia di Villafranca e della stazione locale, sulle direttive impartite dal comando provinciale, volto a prevenire e reprimere i fenomeni di criminalità comune. Sono.🔗 Leggi su Veronasera.it Notizie correlate Multe ai locali della movida: identificate oltre 30 personeNella serata di ieri, nell’ambito dei servizi predisposti dalla Questura di Napoli volti a intensificare il controllo del territorio nelle aree della... Leggi anche: Maxi controlli a Monza, identificate 564 persone: multe e denunce Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Rezzato, notte di controlli sulla 45bis: ritirate 33 patenti; Controlli a raffica nella notte in tangenziale: alcol e droga, 'bruciate' 33 patenti - BresciaToday; Notte di controlli a Cervia e Milano Marittima: donna trovata con 12 dosi di LSD; Notte di controlli a Pavia. Notte di controlli a Cervia e Milano Marittima: donna trovata con 12 dosi di LSDControlli straordinari del territorio tra Cervia e Milano Marittima nella serata di ieri, con un’operazione congiunta coordinata dalla Polizia di Stato ... ravennanotizie.it NOTTE DI CONTROLLI ANTIALCOL, 47 VEICOLI FERMATINel corso della notte tra venerdì 10 e sabato 11 aprile la Polizia locale di Modena ha svolto un’intensa attività di controllo nelle vie Vignolese e Nonantolana con particolare attenzione alla prevenz ... tvqui.it La Fondazione La Notte della Taranta cerca nuove voci per l’Orchestra Popolare: cantanti tra i 18 e i 35 anni chiamati a misurarsi con la tradizione musicale del Salento e a portarla dentro i... - facebook.com facebook Di notte, i topi si intrufolano nelle tende, saltano sui bambini addormentati, mordono quello che trovano: una guancia, una caviglia. Rovistano nel cibo portato da una mensa pubblica. E tutto deve essere buttato via. Fuori cumuli di macerie o di spazzatura. Sott x.com