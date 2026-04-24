Mattinata di controlli in città | 107 persone identificate denunce e sequestri

Nella mattinata di venerdì 24 aprile, le forze dell'ordine hanno effettuato un blitz in diverse zone della città, con l’obiettivo di controllare il territorio. Durante l’operazione sono state identificate 107 persone, sono state emesse alcune denunce e sono stati sequestrati diversi oggetti. Il servizio è stato coordinato dalla polizia, con il supporto della polizia locale, del nucleo cinofili e del reparto prevenzione crimine.

Nuovo blitz per la sicurezza a Novara. Nella mattinata di oggi, venerdì 24 aprile, la polizia ha coordinato un servizio straordinario di controllo del territorio in diverse aree della città, supportata dalla polizia locale novarese, dal nucleo cinofili di Trecate e dal reparto prevenzione crimine.🔗 Leggi su Novaratoday.it Notizie correlate Roma: controlli ad Ardea, identificate 67 persone, sei denunceIdentificate 67 persone, di cui sei sono state denunciate, ispezionati 41 veicoli e un esercizio commerciale. Leggi anche: Maxi controlli dei carabinieri: identificate 5mila persone, scattano denunce e arresti Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Bologna Città 30, il bilancio della mattinata di controlli per la sicurezza stradale; Oltre 300 screening gratuiti in poche ore: successo per la mattinata dedicata al diabete; Treni nel caos, seconda mattinata consecutiva di disagi; Incendio a Beinasco in un'azienda di trasporti: Arpa Piemonte sul posto per i controlli ambientali. Allacci abusivi alla rete pubblica, in cinque denunciati per furto di energia elettricaSecondo quanto emerso, gli allacci abusivi avrebbero consentito l’erogazione continua di energia, bypassando i sistemi di misurazione e causando un danno economico al gestore del servizio ... casertace.net Controlli in Val di Cecina: trovato alla guida di un'auto rubata con patente ritirata, denunciatoMattinata di controlli straordinari domenica 19 aprile da parte dei carabinieri tra Volterra, Pomarance e Riparbella. Nel corso delle verifiche i militari ... gonews.it “ ” Nella mattinata di ieri, è stato sottoscritto un Protocollo d’Intesa tra la Prefettura di Verona e la Città di Legnago riguardante il progetto “Controllo del Vicinato”, con l’obiettivo di i facebook