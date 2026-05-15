Controlli antidroga | in auto spuntano hashish cocaina e sostanze dopanti

Durante controlli antidroga svolti su strada, sono stati trovati in un'auto quantitativi di hashish, cocaina e sostanze dopanti. Due persone sono state denunciate in seguito al ritrovamento di droga e farmaci, che sembrano essere stati ottenuti senza autorizzazione. Il materiale è stato sequestrato e le autorità stanno approfondendo le indagini per chiarire l’origine e l’uso delle sostanze. Nessuna informazione è stata fornita sui nomi coinvolti o sui dettagli dell’operazione.

Due denunce e il sequestro di droga e farmaci che, con ogni probabilità, sono stati procurati illegalmente. È questo l’esito di un intervento eseguito nei giorni scorsi dai carabinieri di Borgo Valsugana. L’operazione si è svolta nell’ambito di un’attività di controllo del territorio e contrasto. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

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