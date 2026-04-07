Nella giornata di oggi, i Carabinieri del Comando Provinciale di Roma hanno effettuato numerosi controlli contro lo spaccio di droga nella città. Durante le operazioni, sono stati arrestati 18 persone e sequestrati ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti, oltre a migliaia di euro in contanti. Le attività di polizia sono state concentrate in diverse zone della capitale, con l’obiettivo di contrastare il traffico illecito.

ROMA – I Carabinieri del Comando Provinciale di Roma hanno intensificato le attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti in diversi quadranti della Capitale, dal centro storico alle periferie. L’operazione ha portato, con il coordinamento della Procura di Roma, all’arresto di 18 persone e al sequestro di diversi chili di droga, tra cocaina, crack, hashish e marijuana. I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno eseguito in diversi interventi, una serie di arresti. In Circonvallazione Clodia, i militari hanno arrestato quattro cittadini colombiani un uomo e tre donne, tutti ritenuti gravemente indiziati di detenzione illecita di sostanze stupefacenti. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it

© Cronachecittadine.it - Roma. Controlli a tappeto dei Carabinieri contro lo spaccio. 18 arresti nella Capitale. Sequestrati ingenti quantitativi di droga e migliaia di euro in contanti

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Spaccio di droga, controlli a tappeto: sequestrati hashish, cocaina e marijuanaUna persona segnalata per consumo di sostanze illegali e due denunciate per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

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