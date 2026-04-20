Spaccio di droga nel centro cittadino | arrestato un giovane sequestrati stupefacenti e denaro

Un giovane di 20 anni è stato arrestato nel centro cittadino dai carabinieri del nucleo operativo di Catania Piazza Dante. Durante un controllo, sono stati trovati in suo possesso stupefacenti e denaro ritenuto provento dell’attività illecita. Sono stati sequestrati sia gli stupefacenti che il denaro e il ragazzo è stato portato in caserma. L’arresto è stato effettuato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio.

I militari del nucleo operativo della compagnia carabinieri di Catania Piazza Dante hanno arrestato in flagranza un 20enne catanese, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio.L'intervento è scaturito da un'attività di osservazione nei pressi di via Stazzone, dove il giovane è stato.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Polizia di Stato: due arresti e sequestrate armi e circa 7 kg di droga Notizie correlate Alto Garda: giovane arrestato per spaccio, quasi un chilo di droga e denaro contante sequestrati in casa.Un giovane dell'Alto Garda è stato arrestato dai Carabinieri con l'accusa di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, trasformando la sua... Droga nel frigo e sotto i cuscini, sequestrati 30 kg di stupefacenti nel pontinoLATINA (ITALPRESS) – Un vero e proprio deposito della droga pronto a rifornire il litorale pontino in vista della stagione turistica. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Spaccio di droga, un arresto nel Locarnese; Orsenigo (CO), contrasto allo spaccio di droga nelle aree boschive, la Polizia di Stato arresta un pusher. Sequestrata cocaina, hashish, eroina e contanti. - Questura di Como | Polizia di Stato; Traffico e spaccio di droga a Bolzano e provincia, le indagini arrivano in Brianza; Carabiniere scopre 2,5 milioni di euro di droga a Roma: Avevo finito il turno, ma qualcosa mi ha insospettito. Potenza, arrestato dalla Polizia di Stato per spaccio: sequestrati droga e contantiPOTENZA — Un uomo straniero, privo di documenti e senza fissa dimora, è stato arrestato nel pomeriggio del 17 aprile 2026 dalla Polizia di Stato nel capoluog ... ivl24.it Droga, sgominata rete di spaccio: 7 misureSpaccio e traffico di droga gestiti come un'impresa familiare, con un capostipite chiamato ad occuparsi degli affari e con i figli impegnati nel ... ilmattino.it Bari. Gambizzato nella città vecchia un 21enne, presunto affiliato a clan locale. Continua così la lotta tra gruppi emergenti di presunti giovani sodali per il controllo dello spaccio di droga - facebook.com facebook Affari in famiglia, lo spaccio di madre e figlio ai Castelli Romani ift.tt/oeuBbdx x.com