Benu Farmacia azzera nuovamente l’IVA su assorbenti e tamponi nelle sue farmacie di proprietà

Per il sesto anno consecutivo, le farmacie di proprietà della catena hanno deciso di eliminare l’IVA sugli assorbenti femminili e tamponi. Questa iniziativa riguarda complessivamente 207 punti vendita distribuiti in tutta Italia, tra cui quattro a Roma, e si applica anche alle vendite online attraverso il marketplace del gruppo. La decisione interessa prodotti di uso quotidiano e mira a rendere più accessibili questi articoli alle clienti.

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