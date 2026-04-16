‘L’Umbria in tavola’ | Birra Flea celebra il Made in Italy

In occasione della Giornata nazionale del Made in Italy, una birra locale ha lanciato un'iniziativa chiamata ‘L’Umbria in tavola’. L’obiettivo è mettere in evidenza le produzioni enogastronomiche della regione, riconosciute per la loro qualità e tradizione. L’evento si inserisce in un percorso volto a promuovere le eccellenze del territorio e il know-how italiano nel settore alimentare.

In occasione della Giornata nazionale del Made in Italy, Birra Flea promuove ‘L’Umbria in tavola’, un’iniziativa dedicata alla valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche umbre, espressione autentica della qualità, della tradizione e del saper fare italiano.L’appuntamento è in programma per.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Savona celebra il Made in Italy: tra tesori d’arte e officine localiIl 15 aprile prossimo, Savona diventerà il fulcro nazionale della valorizzazione del sistema produttivo italiano con una giornata interamente... Bodio Lomnago: Villa Bossi celebra il Made in Italy con FismiIl borgo di Bodio Lomnago diventerà il fulcro di un importante circuito dedicato al saper fare italiano nel fine settimana tra il 18 e il 19 aprile.