Consulenza e futuro Evento con 200 giovani

Oltre 200 studenti universitari provenienti da diverse regioni italiane parteciperanno a un evento dedicato al mondo della consulenza, incontrando oltre 75 professionisti tra manager e rappresentanti di enti pubblici e privati. L’appuntamento, intitolato Next JEn Consulting, si svolge come un momento di confronto tra generazioni, con l’obiettivo di riflettere sulle modalità di reclutamento e orientamento nel settore. L’iniziativa punta a offrire ai giovani spunti pratici e a favorire un dialogo diretto con figure di rilievo nel settore.

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Oltre 200 giovani provenienti dagli Atenei di tutta Italia incontreranno più di 75 esponenti di aziende, manager e rappresentanti istituzionali al Next JEn Consulting, l’evento intergenerazionale che vuole ripensare il recruiting e l’orientamento nel mondo della consulenza. Dopo il successo della prima edizione, svoltasi a Roma lo scorso settembre, l’evento approda sotto le Due Torri, nelle sale dell’Hotel Royal Carlton, con un programma che animerà le giornate del 15 e 16 maggio, dalle 14 di venerdì alle 18 di sabato. L’evento è co-organizzato da JE Italy, la confederazione nazionale che rappresenta le Junior Enterprise italiane,... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Consulenza e futuro . Evento con 200 giovani ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video VILLA DI NUOVA COSTRUZIONE Sullo stesso argomento Coppia precipita con l’auto in una scarpata per 200 metri: morti due giovani fidanzatiTempo di lettura: 2 minutiDue fidanzati hanno perso la vita in un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri in località Ripe Rosse, nel... Oltre 200 iscritti all’evento cicloturisticoTODI - Oltre 200 iscritti da Umbria, Lazio, Emilia Romagna, Veneto, Toscana e Lombardia, con appassionati anche di nazionalità tedesca, argentina,... Il diretto sportivo del Pescara Pasquale Foggia racconta il dispiacere e il rammarico di Lorenzo Insigne, che a Padova non ha calciato il rigore sullo 0-0 per un problema al ginocchio. E parla anche del suo futuro x.com PwC - Evento di assunzione per professionisti HR reddit Longevity: l’evento di Bluerating per parlare (e ripensare) il futuro del risparmio gestitoAd aprire i lavori, una domanda provocatoria: Siamo sicuri di sapere cosa c’entra la demografia con la consulenza finanziaria?. L’Italia, infatti, non è solo uno dei Paesi più longevi al mondo, ma ... bluerating.com Fineco: consulenza evoluta centrale per il futuro del private bankingIl private banking del futuro sarà a parcella: una consulenza evoluta che permetterà l’ampliamento della clientela, grazie alla capacità di attrarre risparmiatori con un patrimonio elevato e una ... milanofinanza.it