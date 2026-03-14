Due giovani fidanzati sono deceduti dopo che la loro auto è precipitata per circa 200 metri in una scarpata nella zona di Ripe Rosse, nel territorio di Montecorice, nel Salernitano. L’incidente si è verificato nella tarda serata di ieri e i soccorsi sono intervenuti sul posto. I corpi sono stati recuperati dai vigili del fuoco, mentre le cause sono ancora in fase di accertamento.

Tempo di lettura: 2 minuti Due fidanzati hanno perso la vita in un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri in località Ripe Rosse, nel territorio di Montecorice, nel Salernitano. Le vittime erano entrambi giovani ed erano di Capaccio: lui aveva 29 anni mentre lei 24. Viaggiavano a bordo di un’auto che, dopo l’impatto con un altro mezzo, ha sfondato il guardrail precipitando in una scarpata a picco sul mare per circa 200 metri. Secondo una prima ricostruzione, la vettura, una Volkswagen Polo, avrebbe perso il controllo dopo la collisione, finendo oltre la barriera di protezione e rotolando più volte lungo il dirupo fino agli scogli sottostanti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Coppia precipita con l’auto in una scarpata per 200 metri: morti due giovani fidanzati

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