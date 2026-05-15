Il portavoce di un esponente politico ha dichiarato che la questione riguardante la Consob è stata rivendicata come una questione di dignità politica. Ha aggiunto che la decisione di metodo presa dal presidente del Parlamento europeo non è di sua competenza e che, in quanto coinvolto, preferisce non esprimersi ulteriormente sulla vicenda. La discussione si concentra su come vengono gestiti i rapporti tra le istituzioni e le decisioni prese in questo settore.

“Che cosa è mancato nella vicenda Consob? Non sta a me giudicare perché essendo coinvolto sarebbe sbagliato. Io credo di aver rivendicato la dignità della politica in un momento in cui si dice che la politica non è adeguata”. Sono le parole del sottosegretario all’Economia Federico Freni sulla vicenda interna alla maggioranza che lo ha portato alla rinuncia dell’incarico in Consob. Lo ha detto a margine dell’evento ‘Tra potere e coscienza: politica, economia e responsabilità in un lindo instabile’ all’Istituto Luigi Sturzo. “Questo è il mio spirito. Per il resto non giudico perché se si è coinvolti non si è lucidi per giudicare”, aggiunge Freni. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Consob, Freni: "Rivendicato dignità politica. Da Tajani decisione di metodo, così dice"

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Consob, Freni: Tajani Valutazioni di metodo, almeno così dice

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