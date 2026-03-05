Il Consiglio comunale approva la costituzione di Napoli Patrimonio SpA

Il Consiglio comunale di Napoli ha dato il via libera alla creazione di Napoli Patrimonio SpA, una società interamente pubblica. La società sarà partecipata indirettamente dall’amministrazione comunale attraverso Napoli Holding. La delibera è stata approvata durante l’ultima seduta del Consiglio, segnando un passo importante per l’organizzazione patrimoniale del Comune.

Il provvedimento si inserisce nel percorso di riordino del sistema delle società partecipate avviato dall'amministrazione comunale in coerenza con gli impegni assunti con il Governo attraverso il Patto per Napoli.