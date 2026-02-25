Il Consiglio comunale dice sì alla rottamazione dei tributi locali | via libera a Imu Tari e Tosap senza sanzioni né interessi

Due atti votati all’unanimità aprono alla definizione agevolata anche per le cartelle già iscritte a ruolo. Atteso il regolamento che renderà operativa la misura Arriva l'ok del Consiglio comunale di Agrigento alla rottamazione dei tributi locali. Nella seduta di ieri sera l’aula, in accordo con l’amministrazione Attiva, ha approvato due atti con cui l’ente manifesta formalmente la volontà di aderire alle procedure di definizione agevolata relative a Imu, Tari e Tosap prevedendo la rinuncia a interessi e sanzioni. L’obiettivo è consentire ai contribuenti di estinguere le proprie posizioni debitorie pagando esclusivamente la sorte capitale, cioè il tributo originario, senza aggravio di ulteriori somme. La volontà espressa dal Consiglio è quella di includere nella rottamazione tutte le cartelle, anche quelle già iscritte a ruolo. Nel corso della seduta è stato chiarito inoltre che il termine del 30 aprile non si applica alla rottamazione dei tributi locali. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Rottamazione quinquies dei tributi locali: il Comune cancella sanzioni e interessiL’amministrazione di Monreale apre le porte ai contribuenti con la novità della “rottamazione quinquies” dei tributi locali.

Montefredane, via libera della Giunta comunale alla rottamazione di IMU e TARILa Giunta comunale di Montefredane ha approvato la proposta di rottamare le tasse IMU e TARI per facilitare i pagamenti ai cittadini.

Alghero, il Consiglio dice No al 41-bis in SardegnaIl Consiglio Comunale di Alghero ha approvato una mozione per esprimere la propria contrarietà alla destinazione di detenuti in regime di 41-bis nelle ... algheroeco.com

41-bis, il Consiglio comunale di Alghero dice no: «La Sardegna non è il polo nazionale di massima sicurezza»Il Consiglio comunale di Alghero ha approvato la mozione che esprime la netta e formale contrarietà alla destinazione di detenuti sottoposti al regime di cui all’articolo 41-bis dell’Ordinamento Penit ... unionesarda.it

#nocerainferiore consiglio comunale parla Vincenzo Sellitto - facebook.com facebook

Piano di Protezione Civile ad Alghero, il Consiglio comunale lo approva x.com