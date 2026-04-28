Lotta alle zanzare parte il piano di sorveglianza e controllo delle arbovirosi

In Emilia-Romagna è stato avviato il Piano regionale 2026 per la sorveglianza e il controllo delle arbovirosi, malattie virali trasmesse dalle zanzare. La Giunta ha approvato ufficialmente il piano, che mira a prevenire e contrastare eventuali focolai di queste malattie potenzialmente gravi. L’obiettivo è monitorare la presenza delle zanzare e intervenire tempestivamente in caso di necessità.