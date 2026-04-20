In Italia si segnalano nuove preoccupazioni legate alla presenza di zanzare e alle malattie trasmesse da questi insetti. In passato associate principalmente a viaggi lontani, malattie come dengue, West Nile, Chikungunya, Toscana virus e Tbe sono ora presenti anche nel territorio nazionale. Le autorità sanitarie monitorano attentamente la diffusione di questi virus e le eventuali misure di prevenzione da adottare.

I nomi sono esotici, ma abbiamo imparato a conoscerle. “Dengue, West Nile, Chikungunya, Toscana virus e Tbe non sono più solo malattie solamente da viaggi. E, con il cambiamento climatico, i virus tropicali ormai sembrano essere endemici anche nei mesi invernali in Italia. Un problema legato alle zanzare. Nel nostro Paese abbiamo la Culex e l’ormai celebre zanzara tigre, la Aedes albopictus con noi già dagli anni ’90, ma con i cambiamenti climatici si annunciano due nuove zanzare che arrivano da Corea e Giappone ”. A dirlo a LaSalute di LaPresse è Massimo Ciccozzi, epidemiologo dell’Università Campus Bio-Medico di Roma, che spiega come distinguere le zanzare più diffuse dal comportamento.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Zanzare in Italia, novità in vista e arbovirosi

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La popolazione italiana è consapevole dei rischi sanitari legati alle zanzare ma ancora poco incline ad adottare direttamente comportamenti preventivi, delegando ad altre entità queste azioni ed intervenendo in prima persona solo quando il problema si manif - facebook.com facebook