Zanzare in Italia novità in vista e arbovirosi

Da lapresse.it 20 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Italia si segnalano nuove preoccupazioni legate alla presenza di zanzare e alle malattie trasmesse da questi insetti. In passato associate principalmente a viaggi lontani, malattie come dengue, West Nile, Chikungunya, Toscana virus e Tbe sono ora presenti anche nel territorio nazionale. Le autorità sanitarie monitorano attentamente la diffusione di questi virus e le eventuali misure di prevenzione da adottare.

I nomi sono esotici, ma abbiamo imparato a conoscerle. “Dengue, West Nile, Chikungunya, Toscana virus e Tbe non sono più solo malattie solamente da viaggi. E, con il cambiamento climatico, i virus tropicali ormai sembrano essere endemici anche nei mesi invernali in Italia. Un problema legato alle zanzare. Nel nostro Paese abbiamo la Culex e l’ormai celebre zanzara tigre, la Aedes albopictus con noi già dagli anni ’90, ma con i cambiamenti climatici si annunciano due nuove zanzare che arrivano da Corea e Giappone ”. A dirlo a LaSalute di LaPresse è Massimo Ciccozzi, epidemiologo dell’Università Campus Bio-Medico di Roma, che spiega come distinguere le zanzare più diffuse dal comportamento.🔗 Leggi su Lapresse.it

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