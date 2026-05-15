246 casi e 65 morti Scatta l’allarme internazionale | il virus adesso fa davvero paura

L’allerta sanitaria globale si intensifica dopo che sono stati segnalati 246 casi di infezione e 65 decessi collegati a una febbre emorragica. Le autorità sanitarie di diversi paesi monitorano attentamente la situazione, che si è aggravata in breve tempo. Non sono stati ancora individuati completamente i fattori di diffusione, mentre le strutture mediche si preparano a gestire un possibile aumento dei contagi. La diffusione del virus ha suscitato preoccupazione tra gli esperti di salute pubblica.

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