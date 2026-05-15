Confindustria entra nel capitale di Quantico Regina nel cda

Confindustria ha deciso di entrare nel capitale di Quantico, una piattaforma di investimento in club deal. Recentemente, è stato comunicato anche che una rappresentante di Confindustria siederà nel consiglio di amministrazione dell’azienda. L’annuncio riguarda l’incremento delle partecipazioni da parte dell’associazione e la nomina di un suo rappresentante nel board. La notizia è stata diffusa ufficialmente da Quantico, senza ulteriori dettagli sui termini dell’accordo o sui piani futuri.

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Quantico, piattaforma di investimento in club deal, ha annunciato l’ingresso di Confindustria nel proprio capitale sociale. In rappresentanza dell’associazione, Aurelio Regina entra nel consiglio di amministrazione della società. L’iniziativa, si legge in una nota, segna un passaggio strategico per Quantico, che rafforza il proprio posizionamento come realtà di riferimento nel private capital italiano, espressione diretta dell’imprenditoria del Paese e orientata a sostenere la crescita, l’ innovazione e l’ internazionalizzazione delle mid-cap. L’operazione contribuisce a creare un ponte tra industria e capitali. «Questa operazione rappresenta un passo decisivo per facilitare l’incontro tra capitali privati e aziende di eccellenza italiane», ha commentato Antonio Da Ros, ceo di Quantico. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Confindustria entra nel capitale di Quantico, Regina nel cda ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Officina della Comunicazione, Emilio Bellingardi entra nel nel CdaMedia company italiana con sede a Bergamo, attiva nella produzione di documentari, film e serie per televisione, cinema e piattaforme digitali,... Leggi anche: Claudio Calabi entra nel cda di Cairo Communication Quantico: Confindustria entra nel capitale, Regina nel cda(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 15 mag - Quantico annuncia l'ingresso di Confindustria nel proprio capitale sociale. In rappresentanza ... ilsole24ore.com Confindustria entra nel capitale di Quantico, Regina nel cdaQuantico, piattaforma di investimento in club deal, ha annunciato l'ingresso di Confindustria nel proprio capitale sociale. lettera43.it Valorizzare il capitale umano tra collaborazione e #innovazione #digitale Nella Torre di Santa Maria #Confindustria #Udine assieme alla Commissione Risorse Umane e al Gruppo Telecomunicazione e Informatica dell’Associazione, ha presentato il libro #L x.com