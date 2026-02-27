Officina della Comunicazione Emilio Bellingardi entra nel nel Cda

L’Officina della Comunicazione, media company italiana con sede a Bergamo specializzata nella produzione di documentari, film e serie, ha annunciato l’ingresso di Emilio Bellingardi nel consiglio di amministrazione. La società si occupa di creazioni audiovisive per diversi canali e piattaforme. La nomina di Bellingardi rafforza la presenza dell’azienda nel settore, segnando un passo importante per le future strategie.

Media company italiana con sede a Bergamo, attiva nella produzione di documentari, film e serie per televisione, cinema e piattaforme digitali, Officina della Comunicazione – alla quale la Custodia generale del sacro convento di San Francesco dei Frati Minori Conventuali ha recentemente affidato in esclusiva le riprese ufficiali dell’apertura del sarcofago e dell’ostensione delle spoglie di San Francesco, con accesso riservato ai soli frati e a pochissime persone autorizzate – si è affermata negli anni per la qualità editoriale e produttiva dei propri contenuti, collaborando con primarie emittenti televisive e broadcaster nazionali e internazionali e realizzando progetti capaci di coniugare approfondimento storico, valore culturale e innovazione tecnologica. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

