Claudio Calabi entra nel cda di Cairo Communication

Claudio Calabi farà parte del nuovo consiglio di amministrazione di Cairo Communication. La convocazione dell’assemblea degli azionisti è prevista per il 7 maggio. La sua nomina è stata annunciata in vista di questa assemblea, che definirà i componenti del consiglio. La società ha deciso di aggiornare la propria governance attraverso questa assemblea. La data stabilita segna un momento importante per il processo decisionale dell’azienda.

Claudio Calabi entrerà nel nuovo cda di Cairo Communication. L’Assemblea degli azionisti è stata convocata per il 7 maggio. Una nomina, quella di Calabi, che corona un rapporto ventennale con il patron di Rcs. Nel 2022 fu proprio grazie alla mediazione del manager che Urbano Cairo riuscì a sotterrare l’ascia di guerra con Blackstone e riacquistare la sede storica del Corriere della Sera in via Solferino 28. Oltre a Calabi e Cairo, della lista presentata dal socio U.T Communications spa che detiene il 44,59 per cento della società fanno parte anche Uberto Fornara, Marco Pompignoli, Roberto Cairo, Laura Maria Cairo, Federico Giuseppe Cairo, Luisa Maria Virginia Collina, Laura Guazzoni, Cesira Russo.🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Claudio Calabi entra nel cda di Cairo Communication Officina della Comunicazione, Emilio Bellingardi entra nel nel CdaMedia company italiana con sede a Bergamo, attiva nella produzione di documentari, film e serie per televisione, cinema e piattaforme digitali,... Pietro Smeriglio entra nel Cda di The Italian Sea GroupThe Italian Sea Group Spa comunica che il consiglio d’amministrazione coopta Pietro Smeriglio come nuovo membro del board, attribuendogli anche la...