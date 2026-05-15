Confesercenti Alberto Palella confermato presidente dell' area metropolitana di Messina

Da messinatoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alberto Palella è stato riconfermato all'unanimità come presidente dell'area metropolitana di Confesercenti Messina. La decisione è stata presa durante un'assemblea dedicata ai membri dell'organizzazione, senza voti contrari o astenuti. La sua nomina si basa su una deliberazione condivisa tra i partecipanti, che hanno approvato la sua candidatura per il prossimo mandato. La conferma avviene in un momento di confronto tra le varie realtà locali rappresentate dall'associazione.

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Alberto Palella è stato confermato all'unanimità presidente dell'area metropolitana di Confesercenti Messina. La votazione ieri pomeriggio al termine dell'assemblea elettiva ospitata nei saloni della Camera di Commercio."Non nascondo la commozione - ha detto Palella - davanti alla vostra fiducia. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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