Confesercenti Firenze Metropolitana | Bianchi confermato presidente

L’assemblea elettiva di Confesercenti Firenze Metropolitana si è svolta il 5 maggio 2026. Durante l’incontro, è stato deciso all’unanimità di confermare Claudio Bianchi come presidente dell’associazione. Bianchi, imprenditore nel settore della ristorazione, continuerà a ricoprire questo ruolo per il prossimo mandato. La decisione è stata presa senza voti contrari o astenuti.

Firenze, 5 maggio 2026 – L’assemblea elettiva di Confesercenti Metropolitana di Firenze ha confermato all’unanimità Claudio Bianchi, imprenditore fiorentino nel settore della ristorazione, alla guida dell’associazione. Un passaggio che segna continuità ma anche rilancio, come sottolineato dal direttore generale Alberto Marini, anch’egli riconfermato, che ha spiegato come “il percorso elettivo ha coinvolto circa cinquanta assemblee comunali e di categoria, portando al rinnovo dell’intero gruppo dirigente e all’aggiornamento degli obiettivi di rappresentanza”. All’appuntamento hanno preso parte le principali istituzioni del territorio, tra cui...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Confesercenti Firenze Metropolitana: Bianchi confermato presidente Notizie correlate Confesercenti Casentino: Marco Alterini confermato presidenteArezzo, 16 febbraio 2026 – Confesercenti Casentino: Marco Alterini confermato presidente Alterini: “Fondamentale incentivare i negozi di vicinato per... Confesercenti, nuovo direttivo. Ambrogetti confermato presidentePasquale Ambrogetti, storico ristoratore, è stato confermato presidente della Confesercenti di Bagno di Romagna dall’assemblea elettiva della sede... Contenuti e approfondimenti Confesercenti Firenze Metropolitana: Bianchi confermato presidenteFirenze, 5 maggio 2026 – L’assemblea elettiva di Confesercenti Metropolitana di Firenze ha confermato all’unanimità Claudio Bianchi, imprenditore fiorentino nel settore della ristorazione, alla guida ... lanazione.it Claudio Bianchi riconfermato presidente di Confesercenti Firenze MetropolitanaClaudio Bianchi riconfermato presidente di Confesercenti Firenze Metropolitana: eletta anche la vicepresidente Ilaria Scarselli ... gonews.it