Dopo la partita, il coach della squadra biancoblù ha parlato brevemente, affermando che la squadra si è guadagnata il vantaggio di giocare in casa al PalaDozza. La sua risposta è stata semplice, con poche parole, e ha espresso la speranza di migliorare nelle prossime occasioni. La squadra ha concluso la partita con un punteggio di 18 punti segnati su 48 tentativi dal campo, risultato che ha evidenziato le difficoltà incontrate nel tentativo di reagire dopo l’inizio della gara.

È di 1848 dal campo l’impietoso responso statistico della Fortitudo, incapace di reagire dopo il 19-2 di inizio terzo quarto e quasi mai in partita contro una Avellino che dai suoi stranieri ha avuto un apporto rumoroso: 48 punti in due (36 di valutazione) contro i 15 punti in due di Sorokas e Perkovic (16 di valutazione). Come prevedibile dopo una prestazione così storta, coach Attilio Caja è di pochissime parole nel postpartita. "Complimenti ad Avellino – dice il tecnico biancoblù –, ci vediamo a Bologna a gara-cinque. Ci siamo meritati sul campo di avere la ‘bella’ in casa e ci vediamo domenica a Bologna. Fine. Cercheremo di far meglio a Bologna. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Conferenza post-gara lampo per il coach biancoblù: "Ci siamo meritati il fattore campo al PalaDozza». Caja, la delusione in poche parole: "Proveremo a fare meglio in casa»

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