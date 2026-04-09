Prima della partita di Europa League tra Bologna e Aston Villa, il direttore sportivo della squadra ha commentato il percorso che ha portato alla qualificazione, affermando che la squadra si è meritata di essere in questa fase del torneo. L’intervista è stata rilasciata a Sky Sport e si è concentrata sul momento attuale del club e sulla sfida imminente contro gli inglesi.

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© Calcionews24.com - Bologna, Di Vaio nel pre gara: «Ci siamo meritati di essere qui per il percorso che abbiamo fatto»

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Bologna, Di Vaio nel pre gara: «Speriamo di tornare a fare punti in casa. Sul mercato dico questo»Triestina, rinforzo post-mercato: firma lo svincolato Anton! Il comunicato ufficiale Diogo Leite, corsa al colpo a parametro zero ancora aperta! Dopo...

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Bologna, Di Vaio: Curioso di vedere l'Aston Villa fuori casa, è la squadra miglioreMarco Di Vaio, direttore sportivo del Bologna, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima della gara d'andata dei quarti di finale di Europa. tuttomercatoweb.com

Bologna, Di Vaio: C'è tanta ambizione. Qui ho ricordi bellissimi, speriamo di riviverli staseraLe parole del direttore sportivo del Bologna, Marco Di Vaio, nel prepartita del match di ritorno degli ottavi di finale di Europa League C'è tanta ambizione, da inizio anno abbiamo dichiarato che ... gianlucadimarzio.com

Europa e Conference League: in campo Bologna-Aston Villa e Crystal Palace-Fiorentina Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale qui https://www.rainews.it/maratona/2026/04/europa-conference-league-andata-quarti-finale-in-campo-bologna-fiorentina - facebook.com facebook

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