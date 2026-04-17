Ciclismo su pista Matteo Fiorin vince nell’eliminazione in Coppa del Mondo a Hong Kong

Oggi è iniziata la seconda tappa di Coppa del Mondo di ciclismo su pista a Hong Kong. In questa gara, un atleta italiano ha conquistato la vittoria nell’eliminazione. La competizione ha visto anche altri atleti italiani partecipare, ma solo uno di loro è riuscito a salire sul podio. La giornata ha portato risultati diversi per l’Italia, con alcuni atleti che sono usciti prima e altri che sono avanzati nelle fasi successive.

Ha preso il via quest’oggi la seconda prova di Coppa del Mondo di ciclismo su pista, ad Hong Kong, e per l’Italia il bilancio è stato tra luci e ombre. Il risultato più significativo arriva dalla gara dell’eliminazione maschile, dove Matteo Fiorin si è imposto con autorevolezza, confermando la sua crescita nel panorama internazionale. L’azzurro ha gestito la corsa con notevole lucidità tattica, mantenendosi stabilmente nelle posizioni di vertice e scegliendo con precisione i momenti decisivi. L’esito si è deciso allo sprint finale, dove Fiorin ha preceduto il neozelandese Thomas Sexton, mentre il terzo gradino del podio è stato occupato dall’olandese Yoeri Havik, atleta di riferimento nelle prove del circuito mondiale.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Ciclismo su pista, Matteo Fiorin vince nell’eliminazione in Coppa del Mondo a Hong Kong Notizie correlate L’Italia al via della seconda tappa di Coppa del Mondo: ad Hong Kong occhi su Guazzini-ConsonniL’Italia torna in gara nella seconda tappa di World Cup di ciclismo su pista che si disputerà ad Hong Kong da venerdì 17 a domenica 19 Aprile. Ciclismo su pista, Germania protagonista nella prima giornata a Perth in Coppa del MondoSi è alzato il sipario sulla tappa di Coppa del Mondo di ciclismo su pista a Perth. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: L'Italia per la Coppa del Mondo su pista 2026 a Hong Kong: nel femminile il quartetto titolare; PISTA, DA DOMANI LA NAZIONALE IMPEGNATA AD HONK KONG PER LA SECONDA PROVA DI COPPA DEL MONDO; Italia in pista a Hong Kong per la Coppa del Mondo: si punta al podio. COPPA DEL MONDO. FIORIN, VITTORIA DI CLASSE NELL'ELIMINAZIONE: BATTUTI SEXTON E HAVIKLa Coppa del Mondo su pista, regala un’altra perla all’Italia: a Hong Kong, Matteo Fiorin (Solme Olmo Arvedi) ha conquistato una splendida vittoria nella gara a Eliminazione, confermandosi tra i giova ... tuttobiciweb.it Alla 6 Sere di Pordenone. Matteo e Sara inarrestabiliDopo il bronzo ai Campionati europei su pista di Anadia, in Portogallo, Matteo Fiorin sta ottenendo grandi risultati alla 6 Sere internazionale di Pordenone, sul velodromo Ottavio Bottecchia. Il ... ilgiorno.it ELITE/UNDER 23 5°GP DELLA BATTAGLIA Corsa in linea Nazionale (1.12) MONTANARA (Mantova) km 172,5 Domenica 28marzo2026 MATTEO FIORIN NON SI FERMA PIÙ! Dopo il trionfo a Ceresara, il corridor facebook