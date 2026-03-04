Chitarra d’oro 2026 | Angelo Rosso vince lo storico concorso gastronomico regionale

Angelo Rosso si è aggiudicato la vittoria della Chitarra d’oro 2026, il concorso gastronomico regionale giunto alla 34esima edizione. L’evento, riservato ai cuochi professionisti abruzzesi, è stato organizzato dall’Associazione provinciale cuochi Pescara e si è svolto nel contesto di una tradizione consolidata nel territorio. La competizione ha coinvolto diversi chef provenienti dalla regione.

È Angelo Rosso a portarsi a casa il titolo di vincitore della Chitarra d'oro 2026. Lo storico concorso gastronomico regionale, giunto alla 34esima edizione, è rivolto ai ai cuochi professionisti abruzzesi ed è organizzato dall'Associazione provinciale cuochi Pescara. La competizione ha confermato il suo ruolo centrale nella valorizzazione della cucina territoriale e nel sostegno ai giovani talenti. L'evento si è svolto nell'Officina del gusto dell'istituto Alberghiero "F. De Cecco" di Pescara che, come da tradizione, ha ospitato le sfide culinarie dei 12 cuochi in gara, provenienti dalle quattro province abruzzesi.