Torna il Concorso d’Eleganza Villa d’Este

Dal 15 al 17 maggio 2026 si terrà nuovamente il Concorso d’Eleganza Villa d’Este, uno degli eventi più prestigiosi nel settore automobilistico. L’evento viene organizzato da BMW Group, tramite BMW Group Classic, in collaborazione con Villa d’Este. La manifestazione si svolge ogni anno in una location storica e richiama appassionati e collezionisti da tutto il mondo, offrendo un’occasione per ammirare vetture d’epoca e moderne di alta classe.

(Adnkronos) – Dal 15 al 17 maggio 2026 torna uno degli appuntamenti più esclusivi del panorama automobilistico internazionale: il Concorso d’Eleganza Villa d’Este, organizzato da BMW Group attraverso BMW Group Classic in collaborazione con Villa d’Este. Nella cornice del Lago di Como, circa 50 tra le automobili più spettacolari della loro epoca si contenderanno i trofei più ambiti del concorso, a partire dal prestigioso “ Trofeo BMW Group – Best of Show”. Le vetture saranno suddivise in otto classi tematiche che attraversano la storia dell’automobile, dagli anni Venti alle supercar moderne, passando per le grandi granturismo, le spider da collezione e i modelli endurance legati al mito di Enzo Ferrari.🔗 Leggi su Webmagazine24.it ROAD LEGAL 1998 Nissan R390 GT1 DRIFTING at The ICE Notizie correlate Sul lago di Como torna il Concorso d'Eleganza Villa d'EsteUn appuntamento esclusivo e imperdibile, diventato un punto di riferimento per gli appassionati di motori di tutto il mondo. Torna il Concorso d’Eleganza a Villa d’Este, Di Silvestre “Fa parte del Dna Bmw”MILANO (ITALPRESS) – A poche settimane dal suo inizio, è stata presentata oggi alle porte di Milano presso la House of BMW Italia l’edizione 2026 del... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2026: il Lago di Como torna capitale dell’auto classica; Torna il Concorso d’Eleganza a Villa d’Este, Di Silvestre Fa parte del Dna Bmw; Sul Lago di Como torna il Concorso Eeleganza Villa d'Este; Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2026, sul Lago di Como torna il weekend delle auto da sogno. Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2026: il Lago di Como torna al centro del collezionismo globaleCome ogni anno, il Lago di Como si prepara a diventare il fulcro dell’alto collezionismo automobilistico a livello globale. Dal 15 al 17 maggio, il Concorso d’Eleganza Villa d’Este porterà in Italia a ... quattroruote.it A Villa d'Este torna in scena il Concorso d'Eleganza del Bmw Group ClassicDal 15 al 17 maggio torna in scena il Concorso d'Eleganza Villa d'Este, appuntamento organizzato da Bmw Group Classic insieme all'hotel Villa d'Este sulle rive del Lago di Como. (ANSA) ... ansa.it Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2026: BMW svela il fascino di un mito - facebook.com facebook