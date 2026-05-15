Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2026 | Ebimotors Classic

Il Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2026 si svolgerà dal 15 al 17 maggio a Cernobbio, sul Lago di Como. La manifestazione si terrà tra le strutture di Villa d’Este e Villa Erba, due sedi storiche della zona. La manifestazione, che si svolge ogni anno, riunisce appassionati e collezionisti di automobili d’epoca. La kermesse prevede esposizioni di vetture storiche e concorsi di eleganza. Per l’edizione 2026, è prevista la partecipazione di numerosi modelli di auto di pregio.

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Il Concorso d’Eleganza Villa d’Este si terrà dal 15 al 17 maggio 2026 a Cernobbio, sul Lago di Como, tra il celebre Villa d’Este e Villa Erba. L’evento è organizzato da BMW Group insieme a Villa d’Este. Sarà presente all’evento anche Ebimotors Classic, reparto dedicato all’Heritage del team motorsport di Cermenate (CO). Cosa aspettarsi. L’edizione 2026 prevede: circa 50-60 auto storiche e concept car. 8 classi tematiche che coprono dagli anni ’20 alle supercar moderne. la storica sfilata sulla terrazza di Villa d’Este. premi come la Coppa d’Oro votata dal pubblico e il Trofeo BMW Group – Best of Show assegnato dalla giuria internazionale.. Tra le classi annunciate: sportive e GT anni ’60. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it © Ilgiornaledigitale.it - Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2026: Ebimotors Classic ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2025 – Classic Cars, Parade & Lake Como Sullo stesso argomento Concorso d’Eleganza Villa D’Este 2026: Ebimotors Classic presenteIl Concorso d’Eleganza Villa d’Este si terrà dal 15 al 17 maggio 2026 a Cernobbio, sul Lago di Como, tra il celebre Villa d’Este e Villa Erba. Torna il Concorso d’Eleganza Villa d’Este(Adnkronos) – Dal 15 al 17 maggio 2026 torna uno degli appuntamenti più esclusivi del panorama automobilistico internazionale: il Concorso d’Eleganza... Concorso d'eleganza Villa d'Este 2026 - Day 1 x.com [multi] Concorso d'Eleganza - Villa Borghese - Rome reddit Concorso d'Eleganza Villa d'Este, al via l'evento dedicato alle auto d'epoca: programmaLeggi su Sky TG24 l'articolo Concorso d'Eleganza Villa d'Este, al via l'evento dedicato alle auto d'epoca: programma ... tg24.sky.it Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2026: guida completa, prezzi e programmaScopri il programma del Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2026 (15-17 maggio). Info su prezzi, riduzioni per il Public Day a Villa Erba ... motorbox.com