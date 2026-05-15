Dal 15 al 17 maggio 2026 si svolgerà a Cernobbio, sul Lago di Como, il Concorso d’Eleganza Villa d’Este. La manifestazione si terrà tra Villa d’Este e Villa Erba, attirando appassionati e collezionisti di automobili d’epoca. Tra le presenze previste, anche Ebimotors Classic, che parteciperà all’evento con alcuni veicoli selezionati. La manifestazione si configura come uno degli appuntamenti più noti nel settore delle auto storiche, confermandosi come un punto di riferimento internazionale.

Il Concorso d’Eleganza Villa d’Este si terrà dal 15 al 17 maggio 2026 a Cernobbio, sul Lago di Como, tra il celebre Villa d’Este e Villa Erba. L’evento è organizzato da BMW Group insieme a Villa d’Este. Sarà presente all’evento anche Ebimotors Classic, reparto dedicato all’Heritage del team motorsport di Cermenate (CO). Cosa aspettarsi. L’edizione 2026 prevede: circa 50-60 auto storiche e concept car. 8 classi tematiche che coprono dagli anni ’20 alle supercar moderne. la storica sfilata sulla terrazza di Villa d’Este. premi come la Coppa d’Oro votata dal pubblico e il Trofeo BMW Group – Best of Show assegnato dalla giuria internazionale.. Tra le classi annunciate: sportive e GT anni ’60. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - Concorso d’Eleganza Villa D’Este 2026: Ebimotors Classic presente

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Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2025 – Classic Cars, Parade & Lake Como

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